Это выражение ставшее крылатым записано в сборнике правил Соколиной охоты составлены царем Алексеем михайловичем. А) дело время а потехе час В) Век живи век учись С) талант трудом добывают D) смелость города берёт
Право
Это выражение ставшее крылатым записано в сборнике правил Соколиной охоты составлены царем Алексеем михайловичем. А) дело время а потехе час В) Век живи век учись С) талант трудом добывают D) смелость города берёт
Ответ(ы):
Гость:
============= А) дело время а потехе час
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