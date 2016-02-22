Дана линейная таблица из 10 чисел. Составить новую таблицу, состоящую из тех же эле??ентов, но идущих в обратном порядке. (Паскаль)

Информатика
Дана линейная таблица из 10 чисел. Составить новую таблицу, состоящую из тех же эле??ентов, но идущих в обратном порядке. (Паскаль)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
// PascalABC.NET 3.1, сборка 1174 от 22.02.2016 begin   var a:=ArrRandom(10,10,99); a.Println;   a.Reverse.Println end. Тестовое решение: 39 29 38 59 16 60 41 73 76 52 52 76 73 41 60 16 59 38 29 39
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