Дана линейная таблица из 10 чисел. Составить новую таблицу, состоящую из тех же эле??ентов, но идущих в обратном порядке. (Паскаль)

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Дана линейная таблица из 10 чисел. Составить новую таблицу, состоящую из тех же эле??ентов, но идущих в обратном порядке. (Паскаль)

Автор: Гость