Сообщение о Березинском запаведники

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Березинский биосферный заповедник (1925) — заповедник, находящийся в северной части Беларуси на расстоянии 120 километров от Минска в направлении Санкт-Петербурга. Расположен на границе Витебской и Минской областей. Центр заповедника — в деревне Домжерицы Лепельского района. Создан для охраны и разведения редких видов животных, которые занесены в национальную Красную Книгу (первоначально создавался для охраны бобров[1]) и птиц. Входит во всемирную сеть биосферных заповедников ЮНЕСКО.В 1979 году Березинскому заповеднику был присвоен статус биосферного. Или Березинский заповедник - это крупнейший комплекс хвойных лесов, которые чередуются с верховыми и низинными болотами и поймами рек. Природные условия заповедника характеризуются нетронутыми лесами и большими сфагновыми болотами. Здесь сохранились уникальные в Европе болотные массивы, общая площадь которых составляет 50700 гектаров. В северной и центральной частях заповедника, более возвышенных, преобладают переходные и верховые болота, среди которых расположены покрытые сосновым лесом минеральные острова. В южной части заповедника находятся крупные массивы низинных болот (в том числе и вся пойма Березины). Среди лесов доминируют сосновые леса, образующие крупные массивы. Более половины хвойных лесов заболочены либо относятся к верховым и переходным болотам.