Выпиши формы слова. Козлиное, козлёнок, козлиным, козлиная.
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Выпиши формы слова. Козлиное, козлёнок, козлиным, козлиная.
Ответ(ы):
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Козлиное,козлиным,козлиная-формы слова козленок -однокоренное слово
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