Почему Кукушкин Лен относится к двудольным растениям

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Не двудольным, а двудомным. Виды моховидных можно разделить на однодомные и двудомные растения. У однодомных половые органы - антеридии и архегонии - находятся на одном растении, у двудомных - на разных. У кукушкиного льна - на разных, поэтому он является двудомным растением