Подбери и напиши однокоренные слова в таком порядке:глагол, имя существительное, ??мя прилагательное. лес-..., ..., ... . снег-..., ..., ... . лёд- ..., ..., ... . линия- ..., ..., ... .
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Подбери и напиши однокоренные слова в таком порядке:глагол, имя существительное, ??мя прилагательное. лес-..., ..., ... . снег-..., ..., ... . лёд- ..., ..., ... . линия- ..., ..., ... .
Ответ(ы):
Гость:
Глаголов незнаю сюда. Лес- лесик, лесной. Снег- снежок, снежный. Лёд- лёдик, ледяной. Линия- линейка, линейное.
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