Подбери и напиши однокоренные слова в таком порядке:глагол, имя существительное, ??мя прилагательное. лес-..., ..., ... . снег-..., ..., ... . лёд- ..., ..., ... . линия- ..., ..., ... .

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Подбери и напиши однокоренные слова в таком порядке:глагол, имя существительное, ??мя прилагательное. лес-..., ..., ... . снег-..., ..., ... . лёд- ..., ..., ... . линия- ..., ..., ... .

Автор: Гость