Ремёсла и нородные промыслы с древних времен и до нвших дней русского нвродв

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Роспись(гжель,городецкая,мезенская,жостово,хохлома) Береста-издавна на Руси из бересты делали нужные для хозяйства вещи-плели корзины и короба,в берестяных туесах хранили мед и ягоды,сметану и масло..В такой "упаковке" все долго оставалось свежим.Еще из бересты делали шкатулки и ларцы.,всевозможные коробочки,посуду и даже лапти. Балалайка-русский народный трехструнный щипковый музыкальный инструмент. Изделия из ткани(вологодское кружево,елецкое,мценское,оренбургский пуховый платок,павловопосадские шали) Игрушки(дымковская,каргопольская,филимоновская,абашевская,богородская,староокольская,кожлянская,жбанниковская,матрешка) Изделия из металла(каслинское литье,скань) Русские народные промыслы:Федоскинская миниатюра,Тагильская и Жостовская росписи,Богородская резьба,Тульское оружейное дело,гжель и т.д