Помогите решить уравнения(С проверкой) (Знак / обозначает дробь.) 1/х+9+1/х-9=0 1/х+7+1/??-3=0 х-5/х-15=-1
Алгебра
Помогите решить уравнения(С проверкой) (Знак / обозначает дробь.) 1/х+9+1/х-9=0 1/х+7+1/??-3=0 х-5/х-15=-1
Ответ(ы):
Гость:
Приведем к общему знаменателю х-9 + х+9/(х-9)(х+9)=0 2х/х2-81=0 домножим на знаменатель 2х=0 х=0 1/9+(-1/9)=0 0=0 х-3+х+7/(х+7)(х-3)=0 2х+4/(х+7)(х-3)=0 2х+4=0 2х=-4 х=-2 1/-2+7 + 1/-2-3=0 1/5-1/5=0 0=0 х-5=-х+15 2х-20=0 2х=20 х=10 10-5/10-15=-1 5/-5=-1 -1=-1
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