Одна из сторон прямоугольника больше другой на 4 см ,а периметр равен 48 см.Найдите ??лощадь этого прямоугольника.Пожалуйста решите подробно.

Геометрия

Одна из сторон прямоугольника больше другой на 4 см ,а периметр равен 48 см.Найдите ??лощадь этого прямоугольника.Пожалуйста решите подробно.

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