Одна из сторон прямоугольника больше другой на 4 см ,а периметр равен 48 см.Найдите ??лощадь этого прямоугольника.Пожалуйста решите подробно.

Геометрия
Одна из сторон прямоугольника больше другой на 4 см ,а периметр равен 48 см.Найдите ??лощадь этого прямоугольника.Пожалуйста решите подробно.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Пусть одна сторона = Х см., тогда другая = Х + 4 см.; Периметр = 48 см. = (Х + 4) + (Х + 4) + Х + Х; 4Х + 8 = 48; 4Х = 40; Х = 10 см. (первая сторона). Тогда вторая сторона = 10 + 4 = 14 см. S = 14 × 10 = 140 см².
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