Помогите пожалуйста! Найдите пару
Французский язык
Помогите пожалуйста! Найдите пару
Ответ(ы):
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une souris griseune belle fleurune rue vertedes poupées russesune bonne soupe - - - - - - - - - -une chemise bleueune chanson française une maîtresse gentilleune fillette heureusedes écharpes rouges
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