Рамеры прямоугольного параллелепипеда А=16,B=20 и С=30см.как измениться его объём (уменьшится или увеличиться и во сколько раз),если А увеличить на 25 процентов,b увеличить на 1/5,а С уменьшить на 2/3? РЕШИТЕ !!!!!!! УМОЛЯЮ!!!...

Математика
Рамеры прямоугольного параллелепипеда А=16,B=20 и С=30см.как измениться его объём (уменьшится или увеличиться и во сколько раз),если А увеличить на 25 процентов,b увеличить на 1/5,а С уменьшить на 2/3? РЕШИТЕ !!!!!!! УМОЛЯЮ!!!! Я ДАЮ 15 БАЛОВ!!!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ну смотри: сначала узнаём изначальный объём: 16*20*30=9600 см(в кубе) теперь находим сторону А: (16/100%*25%)+16=4+16=20см(увеличенная сторона А теперь находим сторону В: (20/5*1)+20=4+20=24см(увеличенная сторона В) теперь находим сторону С: 30-(30/3*2)=30-20=10см(уменьшенная сторона С) теперь находим объём параллелепипеда с полученными сторонами: 20*24*10=4800см(с кубе)- объём уменьшился теперь чтобы узнать во сколько раз он уменьшился- делим первый объём на второй: 9600/4800=2 ответ: объём уменьшился в 2 раза
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Выпиши слова в котором не с глаголом пишется слитно не слышу не навижу не был не люблю
Ответить
Биология
Скелет ланцетника внутренний,наружный или отсутствует?
Ответить
Биология
Пример(ы) насекомых, класс жуки, главное чтобы они были паразитами,прошу очень сро??но, умоляю!!!
Ответить
Французский язык
Помогите пожалуйста! Найдите пару
Ответить
Геометрия
Одна из сторон прямоугольника больше другой на 4 см ,а периметр равен 48 см.Найдите ??лощадь этого прямоугольника.Пожалуйста решите подробно.
Ответить