Рамеры прямоугольного параллелепипеда А=16,B=20 и С=30см.как измениться его объём (уменьшится или увеличиться и во сколько раз),если А увеличить на 25 процентов,b увеличить на 1/5,а С уменьшить на 2/3? РЕШИТЕ !!!!!!! УМОЛЯЮ!!!...
Математика
Рамеры прямоугольного параллелепипеда А=16,B=20 и С=30см.как измениться его объём (уменьшится или увеличиться и во сколько раз),если А увеличить на 25 процентов,b увеличить на 1/5,а С уменьшить на 2/3? РЕШИТЕ !!!!!!! УМОЛЯЮ!!!! Я ДАЮ 15 БАЛОВ!!!!!
Ответ(ы):
Гость:
Ну смотри: сначала узнаём изначальный объём: 16*20*30=9600 см(в кубе) теперь находим сторону А: (16/100%*25%)+16=4+16=20см(увеличенная сторона А теперь находим сторону В: (20/5*1)+20=4+20=24см(увеличенная сторона В) теперь находим сторону С: 30-(30/3*2)=30-20=10см(уменьшенная сторона С) теперь находим объём параллелепипеда с полученными сторонами: 20*24*10=4800см(с кубе)- объём уменьшился теперь чтобы узнать во сколько раз он уменьшился- делим первый объём на второй: 9600/4800=2 ответ: объём уменьшился в 2 раза
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