Автор исторических сказок в России Павел Алеппский утверждал, что в Москве XVIII века зимой в окна вставляли ...

История
Автор исторических сказок в России Павел Алеппский утверждал, что в Москве XVIII века зимой в окна вставляли ...
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Гость:
Утверждал, что в Москве в 18 веке зимой в окна вставляли куски льда.
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