От линии фронта по железной дороге был отправлен моторный броневагон со скорость?? 81км/ч одновременно навстречу отправили бронепоезд, за сутки который проходит 1080км через сколько часов они встретиться если между фронтом и шт...
Математика
От линии фронта по железной дороге был отправлен моторный броневагон со скорость?? 81км/ч одновременно навстречу отправили бронепоезд, за сутки который проходит 1080км через сколько часов они встретиться если между фронтом и штабом 84км
Ответ(ы):
Гость:
1)1080/24=45 км/час-скорость бронепоезда 2)81-скорость моторного броневагона 3)81+45=126 скорость сближение(общая скорость) 4)84/126=40 мин Ответ;40 мин.
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