От линии фронта по железной дороге был отправлен моторный броневагон со скорость?? 81км/ч одновременно навстречу отправили бронепоезд, за сутки который проходит 1080км через сколько часов они встретиться если между фронтом и шт...

Математика

От линии фронта по железной дороге был отправлен моторный броневагон со скорость?? 81км/ч одновременно навстречу отправили бронепоезд, за сутки который проходит 1080км через сколько часов они встретиться если между фронтом и штабом 84км

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