4xy(2x-3)(x²+2)= Решите ,не просто ответ..а решение!!

Алгебра
4xy(2x-3)(x²+2)= Решите ,не просто ответ..а решение!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Надо раскрыть скобки 8х^2у-12ху*(х2+2)=8х^4у+16х^2-12х^3у-24ху
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