1) Шариковая ручка стоит 30 рублей. Какое наибольшее число таких ручек можно будет купить на 500 рублей после повышения цены на 20%? 2) На автозаправке клиент отдал кассиру 1000 рублей и попросил залить бензин до полного бака....

Математика

1) Шариковая ручка стоит 30 рублей. Какое наибольшее число таких ручек можно будет купить на 500 рублей после повышения цены на 20%? 2) На автозаправке клиент отдал кассиру 1000 рублей и попросил залить бензин до полного бака. Цена бензина 29 руб. 40 коп. Сдачи клиент получил 235 руб. 60 коп. Сколько литров бензина было залито в бак?

Автор: Гость