1) Шариковая ручка стоит 30 рублей. Какое наибольшее число таких ручек можно будет купить на 500 рублей после повышения цены на 20%? 2) На автозаправке клиент отдал кассиру 1000 рублей и попросил залить бензин до полного бака....
Математика
1) Шариковая ручка стоит 30 рублей. Какое наибольшее число таких ручек можно будет купить на 500 рублей после повышения цены на 20%? 2) На автозаправке клиент отдал кассиру 1000 рублей и попросил залить бензин до полного бака. Цена бензина 29 руб. 40 коп. Сдачи клиент получил 235 руб. 60 коп. Сколько литров бензина было залито в бак?
Ответ(ы):
Гость:
1) стоила 30рублей, стала стоить 30.3рубля 500/30.3=16.5 ответ: 16 ручек 2) 1000-235.6=764.4 764.4÷29.4=26литров
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