Якзробити звуко буквений аналіз з словом яблуко
Українська мова
Якзробити звуко буквений аналіз з словом яблуко
Ответ(ы):
Гость:
Яблуко(Я б л у к о) Я- мягкий, голосний, наголошений і т.д
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