Округлите а) до десятых 8,96 3,05 4,64
Математика
Округлите а) до десятых 8,96 3,05 4,64
Ответ(ы):
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1)9 2)3,1 3)4,6 изи все это
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