Скока будет х+2-(56+х)= скока
Алгебра
Скока будет х+2-(56+х)= скока
Ответ(ы):
Гость:
Х+2-56-х=-54.Будет минус икс во втором случаи.т.к. стоит минут перед скобкой(меняем знаки на противоположные).Далее х и -х вместе дают 0,значит остается 2-56,получается -54. Ответ:-54.
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