Кто служили в полках нового строя
История
Кто служили в полках нового строя
Ответ(ы):
Гость:
Правильный ответ --- солдаты
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сравните сумму с 1, не выполняя сложения, а затем проверьте себя с помощью вычислений a) 2/3+1/2 б) 2/3+1/6 в) 3/4+1/3
Окружающий мир
РЕБЯТА!!!!!!! СРОЧНО!!!!!! Я ищу здесь одного мальчика, его зовут Виталик Шалычев. Он живет в Симферополе. Ему сегодня исполнилось 15 лет. Он уч...
Математика
Другие предметы
В этом петербургском монастыре в 19 веке были построены здания в характере русского узорчатого зодчества 18 века