Решите уравнение -х=-10 2/3+4 7/8
Математика
Решите уравнение -х=-10 2/3+4 7/8
Ответ(ы):
Гость:
-х=-10 2/3+4 7/8 -х=-32/3+39/8 -х=-256/24+117/24, -х=-139/24, Х=139/24 Задание верно написано? Дробь даже не сокращается.
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