Как отличить растворы следующих солей: 1. карбоната натрия 2. гидрокарбоната нат??ия 3. силиката натрия 3. гидрокарбоната бария Нужно привести уравнения реакций.

Гость: Гость:

1.Na2CO3+CaCl2=2NaCl2+ CaCO3(осадок белого цвета) 2.NaHCO3+HCl=NaCl+H2O+CO2(выделятся пузырики углекислого газа) 3.Na2SiO3+HCl=NaCl+H2SiO3(выпадет студенистый осадок, со временем преобретающий желтоватую окраску) 4.Ba(HCO3)2=H2O+CO2+BaCO3(раскладываем под температурой гидрокарбонат, и выпадает осадок белого цвета, выделяется углекислый газ)