В чем причина сахарного диабета?

Биология
В чем причина сахарного диабета?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
 Болезнь появляется в случае когда перестает вырабатываться инсулин. Гормон перестает вырабатываться поджелудочной железой или же его количества не хватает для того чтобы организм смог усвоить глюкозу.

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