Самолёт летел до посадки 04:00 и пролетел 2520 км
Математика
Самолёт летел до посадки 04:00 и пролетел 2520 км
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Самолет в общем молодец,не разбился.А вопрос какой?
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