Самолет летит из москвы в питер 45 минут со скоростью 800км/ч. А из питера в москву 1ч 15мин со скоростью 750км/ч. Найдите среднюю скорость самолета.

Математика

Самолет летит из москвы в питер 45 минут со скоростью 800км/ч. А из питера в москву 1ч 15мин со скоростью 750км/ч. Найдите среднюю скорость самолета.

Автор: Гость