Самолет летит из москвы в питер 45 минут со скоростью 800км/ч. А из питера в москву 1ч 15мин со скоростью 750км/ч. Найдите среднюю скорость самолета.
Математика
Самолет летит из москвы в питер 45 минут со скоростью 800км/ч. А из питера в москву 1ч 15мин со скоростью 750км/ч. Найдите среднюю скорость самолета.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Самолет летит из москвы в питер 45 минут =0,75ч со скоростью 800км/ч.А из питера в москву 1ч 15мин =1,25ч со скоростью 750км/ч. Найдите среднюю скорость самолета. (800*0,75+750*1,25):(0,75+1,25)=(600+937,5):2=1537,5:2=768,75км/ч
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