Самые большие по площади высокоразвитые страны Северной Америки?
География
Самые большие по площади высокоразвитые страны Северной Америки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Например Черчилл и Виннипег
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Русский язык
Укажите, в каком варианте синонимы являются существительными а) смелый, бесстрашный в) под,над с) ученик, школьник д) кричать, орать е) х...
Математика
Скорость земли вокруг своей оси в течении суток составляет 0,46км/с. Скорость враще??ия Земли вокруг Солнца в 65,22 раза больше скорости вращения З...