Самый маленький лемур из 3-4 предложеий

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Лемуры - мелкие и средней величины полуобезьяны. Длина тела 12-46 см. Длина хвоста 13-51 см. Тело вытянутое. Конечности средней длины. Задние конечности длиннее. Второй палец задних конечностей с когтем, с помощью которого животное расчесывает мех. Остальные пальцы имеют ногти. Четвертый палец наиболее длинный