Сандарды ондықтар мен бірліктердің қосындысы түрінде жаз
Математика
Сандарды ондықтар мен бірліктердің қосындысы түрінде жаз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2онд+3бірл=23бірл 1онд+5бірл=15бірл 3онд+5бірл=35бірл
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