Считаешь ли ты, что человеку важно уметь мечтать? Напиши своё мнение и постарайся ??ратко объяснить почему ты так считаешь. Помогите пж

Гость: Гость:

Важно ли человеку мечтать ,конечно да! Одна из полушарий мозга отвечает за фантазии за цвета и т.д. Если человек не будет мечтать , то человеку будет очень скучно жить , никаких экспериментов с цветом и мечтами , ведь каждый стремится к целе и мечтает об этом. Как говорят мамы, отцы , бабушки с дедушками : " Мечтать не вредно!" . Я считаю что очень важно уметь мечтать ведь с таким человеком которым не умеет этого делать с ним не интересно общаться и жить.