Сделай вывод. Почему клубень картофеля и луковица - видоизменённые побеги?
Биология
Сделай вывод. Почему клубень картофеля и луковица - видоизменённые побеги?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что это корнеплоды.
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