Сделай вывод. Почему клубень картофеля и луковица - видоизменённые побеги?

Биология
Сделай вывод. Почему клубень картофеля и луковица - видоизменённые побеги?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что это корнеплоды.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите пожалуйста, написать письмо другу на тему "Как я провел день благодарени??" на английском
Ответить
Математика
Как найти закономерность букв
Ответить
Литература
Сочинение по литературе. объем - 2 листа. темы: Образ Пугачева; Образ Марии Мироновой; Сострадание и милосердие. За копирование с других сайтов или...
Ответить
Математика
Вычисли: 1 м 2 дм + 7 м 7 дм - 56 дм. 5 м + 2 м 8 дм - 15 дм 8 дм - 2 см - 44 см + 2 дм 5 см 1 м - 8 дм 6 см + дм 9 см
Ответить
Английский язык
Перевод текста очень нужен.The world "population" comes from Latin populus,meaning "the people ".it is used to refer to a group of persons in a pla...
Ответить