Сочинение по литературе. объем - 2 листа. темы: Образ Пугачева; Образ Марии Мироновой; Сострадание и милосердие. За копирование с других сайтов или ответов - снятие баллов

Литература
Сочинение по литературе. объем - 2 листа. темы: Образ Пугачева; Образ Марии Мироновой; Сострадание и милосердие. За копирование с других сайтов или ответов - снятие баллов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Образ Емельяна Пугачева
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