Расставь знаки так чтобы получилось 1 2 3 4 5 6 7 =55

Математика
Расставь знаки так чтобы получилось 1 2 3 4 5 6 7 =55
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5×11 если умножить 5 умножить в 11раз
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
В какой пример можно вставить букву так чтобы получилось слово? (А)жь_жь( Б)шь_шь,(В)щь_щь,(Г)ць_ць,(Д)чь_чь
Ответить
Математика
Найдите |a| и расположите результаты в порядке убывание. 1) а=2/5 2)a=2.8 3)a=0.41 4)a= -8.91 5)a= - 3 1/7 6) a= 13/14 Пожалуйста решите
Ответить
Русский язык
Какого падежа и склонения слова опушке и стронке? Срочно!
Ответить
Литература
Как изменился Петр Гринев? в повести " Капитанская дочка"
Ответить
Математика
Цилиндр,конус и шар выкрашены в один из цветов: жёлтый,красный,оранжевый.Известно,что конус не жёлтый,а шар не красный и не жёлтый.Какая фигура в к...
Ответить