Расставь знаки так чтобы получилось 1 2 3 4 5 6 7 =55
Математика
Расставь знаки так чтобы получилось 1 2 3 4 5 6 7 =55
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5×11 если умножить 5 умножить в 11раз
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