Какого падежа и склонения слова опушке и стронке? Срочно!
Русский язык
Какого падежа и склонения слова опушке и стронке? Срочно!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Опушке (к чему?) (д.п., ж.р.), в (чем?) (п.п.) сторонке - (чему?) (д.п. ж.р.) (в чем?) (п.п.) смотря какой смысл и наличие предлога в предложении
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