Найдите |a| и расположите результаты в порядке убывание. 1) а=2/5 2)a=2.8 3)a=0.41 4)a= -8.91 5)a= - 3 1/7 6) a= 13/14 Пожалуйста решите
Математика
Найдите |a| и расположите результаты в порядке убывание. 1) а=2/5 2)a=2.8 3)a=0.41 4)a= -8.91 5)a= - 3 1/7 6) a= 13/14 Пожалуйста решите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Модуль всегда положительный. Значит: 1) 2/5 = 0,4 2) 2,8 3) 0,41 4) 8,91 5) 22/7 = 3,1429 6) 13/14 = 0,93 Ответ: (по порядковому номеру) 4), 5), 2), 6), 3), 1)
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