Найдите |a| и расположите результаты в порядке убывание. 1) а=2/5 2)a=2.8 3)a=0.41 4)a= -8.91 5)a= - 3 1/7 6) a= 13/14 Пожалуйста решите

Математика

Найдите |a| и расположите результаты в порядке убывание. 1) а=2/5 2)a=2.8 3)a=0.41 4)a= -8.91 5)a= - 3 1/7 6) a= 13/14 Пожалуйста решите

Автор: Гость