Сделайте морфологический разбор всех глаголов: дрожал, переливался, шелестит, прячутся

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Сделайте морфологический разбор всех глаголов: дрожал, переливался, шелестит, прячутся
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 (дрожал)  ед. ч ,м. р, п.в, (переливался) ед.ч,м.р, п.в .(шелестит) ед.ч,м.р,н.в.(прячутся) мн.ч,3 л., н. в
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