Помогите эти буквы нужно перевести в числа--- 1) абв*гд= дгв+егв=чабв 2) муха/ха 3) вгд*аб=егж+вгд=ббвг -ха -------- -ну ар -------- уха - уха =0

Математика
Помогите эти буквы нужно перевести в числа--- 1) абв*гд= дгв+егв=чабв 2) муха/ха 3) вгд*аб=егж+вгд=ббвг -ха -------- -ну ар -------- уха - уха =0
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)123*45=543+643=........я не весь алфавит знаю
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