Помогите эти буквы нужно перевести в числа--- 1) абв*гд= дгв+егв=чабв 2) муха/ха 3) вгд*аб=егж+вгд=ббвг -ха -------- -ну ар -------- уха - уха =0

Математика

Помогите эти буквы нужно перевести в числа--- 1) абв*гд= дгв+егв=чабв 2) муха/ха 3) вгд*аб=егж+вгд=ббвг -ха -------- -ну ар -------- уха - уха =0

Автор: Гость