Согласны ли вы с мнением достоевского о роли пушкина и русской культуре 19 веке вести свой ответ опираясь на факты

История
Согласны ли вы с мнением достоевского о роли пушкина и русской культуре 19 веке вести свой ответ опираясь на факты
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Автор: Гость
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Гость:
Да конечно Пушкин там рос
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