Какой особенность емеет песня гагаку в японии?

Музыка
Какой особенность емеет песня гагаку в японии?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гагаку стала той музыкой, которая исполнялась главным образом при дворе перед аристократией и высшим сословием.
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