Спешите укажите над словами первого предложения к каким частям речи они относять??я

Русский язык
Спешите укажите над словами первого предложения к каким частям речи они относять??я
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мать(сущ) сказала(гл) за(пред) столом(сущ) . - Хватит(гл) языком(сущ) болтать(гл).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
1.Расскажи о соснах,которые стоят посреди поля ржи.что напоминают они тебе?как ты думаешь почему с одной стороны стволов меньше веток ? 2.если вз...
Ответить
Математика
4 задача страница 58,вторая часть
Ответить
Русский язык
Там котик усатый по садику бродит,а козлик рогатый за котиком ходит. слова поделить для переноса
Ответить
Русский язык
ОБРАЗУЙТЕ ОТ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ ФОРМУ МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА. МИКРАФОН , ПУТЕШЕСТВИЕ.
Ответить
Математика
27*10^17 сколько это будет????
Ответить