Спешите укажите над словами первого предложения к каким частям речи они относять??я
Русский язык
Спешите укажите над словами первого предложения к каким частям речи они относять??я
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мать(сущ) сказала(гл) за(пред) столом(сущ) . - Хватит(гл) языком(сущ) болтать(гл).
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