Какую цифру можно поставить вместозвездочки в записи трехзначного числа 69*, чтобы получившиееся число делилось на 3, 7 и 9 одновресенно:

Математика

Какую цифру можно поставить вместозвездочки в записи трехзначного числа 69*, чтобы получившиееся число делилось на 3, 7 и 9 одновресенно:

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