Какую цифру можно поставить вместозвездочки в записи трехзначного числа 69*, чтобы получившиееся число делилось на 3, 7 и 9 одновресенно:

Математика
Какую цифру можно поставить вместозвездочки в записи трехзначного числа 69*, чтобы получившиееся число делилось на 3, 7 и 9 одновресенно:
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
693 693:3=231 693:7=99 693:9=77
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