Ответьте на вопросы задания. решите

Математика
Ответьте на вопросы задания. решите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) выполните деление а)-1/5 b)4 c)-30 d)9/20 2)найдите значения выр-ий a)7,2 b) -1 1/4 3) решите уравнения a) x=5 b) y=-3/8 c) m=-1 3/5
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