Сделайте перевод пожалуйста , очень срочно номер 1

Гость: Гость:

Жизнь в новом доме такая интересная! Вот как проходит мой обычный день. Я просыпаюсь в 7.30 и делаю зарядку в саду. Завтракаю я в 8 часов, а также кормлю птиц. Затем я иду в школу. Папа часто подвозит меня к школе, но иногда я предпочитаю идти пешком. Уроки начинаются в 8,50. В 12 у нас обед. Затем мы играем в игры. Школа заканчивается в 3.15. Я забираю моих братьев со школы, и мы идем домой. В 4 у нас полдник. Чаще всего он состоит из сэндвичей и чая. Я люблю сэндвичи. После мы играем в футбол. В плохую погоду братья смотрят телевизор, а я читаю. В 5.30 мама возвращается домой и готовит ужин. Мы делаем домашнюю работу. В 6.30 папа возвращается домой, и мы ужинаем все вместе. Вечером Алекс и Макс часто играют в компьютер или читают. В это время я заканчиваю делать домашнюю работу. Сейчас я в старшей школе и должен много учиться. В начальной школе не так много задают. А в старшей школе у нас много заданий по разным предметам. Во вторник мы ходим в бассейн. В четверг мы играем в бадминтон в спортивном центре. Я не упомянул о моих наблюдениях за птицами. На это нет достаточно времени. На самом деле, я провожу каждую свободную минуту в саду. В хорошую погоду я могу находиться там часами. Я смотрю на малиновки, божьи коровки и ежей.