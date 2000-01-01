Сделайте плисс . Дам 20 баллов .
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Сделайте плисс . Дам 20 баллов .
Ответ(ы):
Гость:
360 сантиметров,2000 литров,1830 килограммов, 78 миллиметров, 783 грамма,3 000 000 километров, 2 000 000 000 километров, 444 центнера, 8000 гектаров, 45 сотен, 19 777 пудов ( насчет пудов не уверена)
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