Частное 5775:5 равно 1155 . Используя этот результат найдите частное.

Математика
Частное 5775:5 равно 1155 . Используя этот результат найдите частное.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Частное - это результат деления. В примере 5775:5=1155, число 1155 будет частным.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
|-2.1|+1.9= |0|×|-3 1/3|= |5/9|-|-2\3|= (|-2.9|-|1.9|):0.1=
Ответить
Русский язык
Придумайте рассказ на тему что я подарила своей или своему друге /подруге на день ??ождение с местоимениями кто то что то чей либо некто несколько ...
Ответить
Математика
Помогите, пожалуйста? Рисунок на картинке к заданию. На рисунке 165 изображён отре??ок АВ, разделённый на 4 равные части. АВ=12. А) Найдите общ...
Ответить
Математика
Расставь порядок действий и вычисли. 280-4+20*(50-45)
Ответить
Математика
Чему равна делимое ,если делитель равен 7 ,неполное частное --9 , а остаток --4 ?
Ответить