Дввввввввввввввввввввввввввввввввввааааааа задание два

Гость: Гость:

№2 405+4*9=44 (Сначала 405, затем 40*9, а потом складываешь) 6*6+7*7=85 427+244=12 7*8-6*5=26 60-7*4=32 (Вначале умножение) 48+324=56 (А здесь вначале деление, а потом сложение) 728+36=45 84-8*6=36 70-364*5=25 (Здесь все выполняется по порядку, вначале деление, потом умножение, а затем от 70 отнимается результат) 32+244*8=80 16+549*3=34 93-455*8=21 В таких примерах сначала выполняется деление или умножение, так как оно идет по порядку, затем результаты складываются либо вычитаются! Вроде бы разъяснила подробно!) Удачи)