Сделайте, пожааааалуйста, 5 и 8!

Гость: Гость:

5) АС=b/cos(a) из прямоуг.треуг.АВС, тогда по теореме синусов: x/sin(gamma)=AC/sin(beta), значит x=(b*sin(gamma))/(cos(a)*sin(beta)) 8) По теореме косинусов в треугольнике ABD получим: BD= кореньиз (a^2+b^2-2ab*cos(alpha)). По теореме синусов в треугольнике BCD: x/sin(180-beta-gamma)=BD/sin(gamma), значит x=((кореньиз (a^2+b^2-2ab*cos(alpha))*sin(beta+gamma))/sin(gamma). Надеюсь, вам говорили, что sin(180-beta-gamma)=sin(beta+gamma)