Вычислите молярную концентрацию 2л раствора нитрата бария Ba(NO3)2 с массой вещества 1,4 г

Химия
Вычислите молярную концентрацию 2л раствора нитрата бария Ba(NO3)2 с массой вещества 1,4 г
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Cm = n/V n(Ba(NO3)2) =m/M = 1.4 / 261=0.005 моля Cm = 0.005 / 2 = 0.0027 моль/л
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