Сделайте пожалуйста упр 176

Гость: Гость:

О мякоти-пр п по пустыне-пр п на пароходе-пр п от радости-род п из берлоги-род п к победе-дат п для библиотеки-род п на горизонте-пр п об осени-пр п по горсти о мыши-дат п и пр п о капели-пр п