Сделайте разбор.Напишите над каждым членом предложения часть речи ,которой он выражен. Голые лапки мышонка обжигало холодом.

Русский язык

Сделайте разбор.Напишите над каждым членом предложения часть речи ,которой он выражен. Голые лапки мышонка обжигало холодом.

Автор: Гость