Сделайте вывод о сходстве и различии в строении клеток растений и животных.

Биология
Сделайте вывод о сходстве и различии в строении клеток растений и животных.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У клеток растений и животных очень много общего, они различаются только некоторыми органоидами, клеточной стенкой.. из этого следует, что и растения, и животные имели общего предка.
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