Зарание благодарю за хороший и правильный ответ!!!!!!!!!упражнение 264

Русский язык
Зарание благодарю за хороший и правильный ответ!!!!!!!!!упражнение 264
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вкривь и вкосьпереливать из пустого в порожеедо поры до временини конца ни краюцел и невридимум за разум заходитиз огня да в полымяцеликом и полностьюэто все синонимы, а остальные антонимы!!!
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